Американские военные оплатили разработку устойчивых к радиационному поражению чипов

Обычные полупроводники плохо реагируют на повышенный радиационный фон. Излучение приводит к спонтанным процессам в кремнии, что чревато сбоями и ошибками при работе с памятью. Это неприемлемо для ведения боевых действий в условиях радиационного поражения. Также устойчивость электроники к жёсткому излучению была бы кстати в мирных условиях: в космических аппаратах, в медицинской технике и не только.

Помощь в создании устойчивых к жёсткому излучению чипов американским военным будет оказывать компания SkyWater. Это спин-офф известного разработчика чипов компании Cypress Semiconductor. Компания SkyWater отличилась тем, что разработала промышленную технологию выпуска чипов на углеродных нанотрубках и довела разработку до выпуска опытных решений. В перспективе, уверяют в SkyWater, 90-нм многослойные монолитные чипы компании на памяти PRAM и транзисторах на углеродных нанотрубках (по структуре они похожи на 3D NAND) будут в 50 раз производительнее современных 7-нм SoC.

Вчера SkyWater сообщила, что министерство обороны США выделит компании $180 млн на создание технологии и развёртывание производства чипов, устойчивых к жёсткой радиации (Rad-Hard). Эти чипы должны выдерживать намного более интенсивное облучение, чем современные толерантные к излучению полупроводники. Например, речь идёт об открытом космосе и о действиях на полях сражений с применением ядерного вооружения. В то же время SkyWater обещает, что параллельно компания будет вести гражданскую линию продуктов, которые также найдут применение в массовой потребительской электронике.

Первый транш в размере $80 млн компания SkyWater планирует потратить на строительство новой чистой комнаты площадью 5574 м2 на собственном производстве. Тем самым SkyWater подтверждает, что будет не только создавать технологии, но также намерена стать производственным подрядчиком Министерства обороны США . Также на первом этапе финансирования компания намеревается нанять от 30 до 50 высококлассных инженеров к уже имеющемуся штату из 500 специалистов.

Процессор на транзисторах из углеродных нанотрубок (MIT)

На следующем этапе финансирования SkyWater планирует заменить алюминиевые проводники в чипах на медные соединения. Это изобретённая ещё в 90-е так называемая дамасская технология IBM, которую, например, компании Intel и AMD используют с начала 2000-х годов. Переход SkyWater на медь позволит снизить технологические нормы производства с 90 нм на 65 и даже 45 нм. Отметим, в пресс-релизе нет упоминания о чипах на углеродных нанотрубках. Однако SkyWater уже работает с DARPA по этому проекту, и вряд ли она дальше будет заниматься чем-то иным.



