G.Skill представила 32-Гбайт комплекты Trident Z (Royal) с частотой 4000 МГц и задержками CL15

Компания G.Skill представила в сериях Trident Z и Trident Z Royal новые комплекты модулей оперативной памяти, которые сочетают в себе такие качества, как относительно большую ёмкость, высокую частоту и низкие задержки.

Новые комплекты состоят из четырёх модулей DDR4 DIMM объёмом по 8 Гбайт каждый, что в сумме даёт 32 Гбайт оперативной памяти. Эффективная тактовая частота новинок равна 4000 МГц и при этом задержки составляют CL15-16-16-36. Ранее для памяти с такой частотой наиболее низкими являлись задержки CL16.

Рабочее напряжение составляет 1,5 В. Модули построены с использованием отборных микросхем памяти Samsung B-die. Также заметим, что компания G.Skill позиционирует новый комплект в качестве универсального решения, которое подойдёт как для платформы Intel , так и AMD.

В качестве подтверждения способности новых комплектов Trident Z и Trident Z Royal DDR4-4000 работать с заявленными частотами и задержками G.Skill приводит несколько скриншотов со стресс-тестами новинок. Новые комплекты тестировались на плате MSI MEG Z390 ACE с процессором Intel Core i7 9700K и плате MSI X570 Unify с процессором AMD Ryzen 9 3900X.

Также в последнем случае была протестирована пропускная способность нового комплекта, где он смог обеспечить боле 61, 58 и 65 Гбайт/с для чтения, записи и копирования данных соответственно.

К сожалению, стоимость комплектов модулей оперативной памяти Trident Z и Trident Z Royal DDR4-4000 пока что не уточняется, и отмечается лишь, что в продажу они поступят когда-то в последней четверти 2019 года.



