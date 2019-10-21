Ryzen 9 3950X более чем на 10 % опередил Ryzen Threadripper 2950X в Geekbench 5

Ryzen 9 3950X более чем на 10 % опередил Ryzen Threadripper 2950X в Geekbench 5

В следующем месяце компания AMD должна выпустить флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, который изначально должен был выйти ещё в сентябре. И на днях будущая новинка была протестирована в популярном бенчмарке Geekbench 5, где показала весьма высокие результаты.

Процессор Ryzen 9 3950X был протестирован в Geekbench 5 дважды. В первом случае система была построена на материнской плате Gigabyte B450 Aorus Pro WiFi и набрала 1314 и 11 140 баллов в одно- и многопоточном тестах соответственно. В другом случае тестирование проводилось на более новой плате ASUS Prime X570-P и здесь результаты составили 1276 и 15 401 балл соответственно. В обоих случаях системы были оснащены памятью DDR4-3600.

Ryzen 9 3950X более чем на 10 % опередил Ryzen Threadripper 2950X в Geekbench 5

Разница в результатах, по всей видимости, обусловлена тем, что на более современной и продвинутой плате Prime X570-P процессор смог достичь более высоких частот по всем ядрам. К тому же тестировались явно предрелизные образцы, так что у финальных версий результаты могут быть иными. Напомним, что базовая частота Ryzen 9 3950X составляет 3,5 ГГц, тогда как максимальная Boost-частота (для одного ядра) составляет 4,7 ГГц.

Ryzen 9 3950X более чем на 10 % опередил Ryzen Threadripper 2950X в Geekbench 5

Если же сравнить результаты Ryzen 9 3950X с результатами другого 16-ядерного процессора AMD — Ryzen Threadripper 2950X, то новинка смогла опередить его более чем на 10 % как по однопоточной производительности, так и по многопоточной. Здесь сказались более высокие тактовые частоты, а также архитектурные изменения, пришедшие с архитектурой Zen 2.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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