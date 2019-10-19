Высокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 году

TSMC планирует в 2019 году достичь ещё одного рекорда, но из-за разочаровывающих результатов в первой половине года чистая прибыль вряд ли побьёт результаты 2018 года. Однако, как считают источники, в 2020 году снова наметится рост общегодовой выручки и прибыли тайваньской полупроводниковой кузницы.

На собрании инвесторов TSMC 17 октября старший вице-президент и финансовый директор компании Вендел Хуанг (Wendell Huang) отметил, что ведущий контрактный производитель чипов в мире, намерен сохранить целевой показатель совокупного годового роста (CAGR) в размере 5–10 % для выручки и чистой прибыли в течение следующих нескольких лет.

Господин Хуанг также сообщил, что благодаря хорошим перспективам развёртывания 5G в следующем году, спрос на 7- и 5-нм чипы значительно вырос за последние несколько месяцев. В результате TSMC увеличила свои капитальные вложения в 2019 году на $4 млрд: из этой суммы $2,5 млрд будут потрачены на развитие 5-нм норм и $1,5 млрд — на 7-нм. Руководитель добавил, что TSMC инвестирует в новые производственные мощности в соответствии с требованиями клиентов. По словам Хуанга, в 2020 году капитальные вложения будут примерно на уровне 2019 года.

Исполнительный директор TSMC Cи Cи Вей (CC Wei) также отметил, что рекордные капиталовложения TSMC в этом году были в основном обусловлены ускоренным развёртыванием 5G во всём мире. TSMC повысила прогноз уровня распространения смартфонов с поддержкой 5G на следующий год до 15 %, хотя лишь полгода назад оценка TSMC была менее 10 %.

Количество кремниевых чипов в смартфонах 5G также будет существенно выше, чем в смартфонах 4G — это связано с быстрым прогрессом аппаратов в области встроенных камер, RFIC, модемных чипов, интегральных схем управления питанием и так далее.

Господин Вэй отметил, что коммерциализация сетей 5G будет стимулировать спрос не только на мобильные устройства, но и на высокопроизводительные решения, носимую электронику, Интернет вещей и другие направления в 2020 году. Поэтому TSMC активно расширяет передовые производственные мощности, чтобы удовлетворить высокий спрос клиентов в следующем году.

TSMC уже приступила к рисковому 5-нм производству с широким применением литографии в глубоком ультрафиолете (N5), а в первом полугодии 2020 года собирается приступить уже к массовому производству. Первыми клиентами станут производители мобильных однокристальных систем и HPC. Тайваньский производитель отмечает, что её 5-нм нормы станут долгосрочными, как ранее 7-нм, 16-нм и 28-нм.

В этом году на долю 7-нм производства придётся уже 25 % общих доходов TSMC, а в 2020 году этот показатель существенно вырастет. TSMC также планирует начать рисковое производство с 6-нм нормами EUV в первом квартале 2020 года, а затем к концу года выйти на массовую печать чипов.



