Arctic Freezer 50 TR ARGB: мощный кулер для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Компания Arctic официально представила кулер Freezer 50 TR ARGB, предназначенный для отвода тепла от мощных процессоров Ryzen Threadripper производства AMD.

Первая информация о решении, напомним, появилась ещё в феврале нынешнего года. Монструозный охладитель способен справляться с «пылом» чипов, насчитывающих 32 или более вычислительных ядра. Более того, говорится о поддержке процессоров, имеющих 64 ядра. Такое изделие пока не представлено, но известно, что оно будет иметь исполнение Socket TR4+.

Конструкция кулера предусматривает использование восьми тепловых трубок, которые имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Эти трубки пронизывают двухсекционный радиатор.

В оснащение изделия входят два вентилятора с управлением скоростью вращения методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Один из них имеет размер 120 мм (200–1800 оборотов в минуту), второй — 140 мм (200–1700 оборотов в минуту).

Кулер наделён многоцветной адресуемой (ARGB) подсветкой. Габариты составляют 147,8 ? 149,5 ? 165 мм, вес — 1242 г.

Приобрести охладитель Arctic Freezer 50 TR ARGB можно будет по ориентировочной цене 75–80 долларов США .



