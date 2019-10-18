Ватикан выпустил «умные» четки, чтобы научить молодое поколение молиться

Ватикан выпустил Click To Pray eRosary — «умные» четки, которые подключаются к одноименному приложению и помогают молиться. Об этом сообщается на официальном сайте, пишут AIN.UA

Click To Pray eRosary состоят из десяти агатовых и гематитовых бусин, а также креста, где хранятся данные. Устройство можно использовать как четки, а носить как браслет.

Четки подключены к одноименному приложению, где владелец получает доступ к «персонализированному» аудио и фото-контенту. Здесь же пользователь может отслеживать прогресс по каждой молитве.

В Ватикане отмечают, что Click To Pray eRosary привлекут молодую аудиторию и научит ее молиться за мир.

В приложении также доступен стандартный набор фитнес-функций, в том числе данные по пройденному расстоянию и сожженных килокалорий. Click To Pray eRosary продаются за $110, заказать их можно здесь.