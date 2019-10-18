EIZO оснастила 4К-монитор ColorEdge CS2740 портом USB Type-C

Компания EIZO анонсировала монитор ColorEdge CS2740, построенный на качественной матрице IPS размером 26,9 дюйма по диагонали.

Панель соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Яркость равна 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Заявлен 99-процентный охват цветового пространства Adobe RGB.

Монитор располагает симметричным портом USB Type-C с возможностью подачи питания на подключённое устройство. Это позволяет подсоединять портативный компьютер посредством одного кабеля.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы — 10 мс. Предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort и HDMI.

Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Можно менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей, а также изменять его ориентацию с альбомной на портретную.

На монитор предоставляется пятилетняя гарантия. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



