Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

Компания Google официально объявила о прекращении поддержки собственной платформы виртуальной реальности Daydream. Вчера состоялась официальная презентация новых смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые лишены поддержки VR-платформы Daydream. С сегодняшнего дня Google прекращает продажу гарнитур Daydream View. Более того, компания не планирует поддерживать платформу в будущих устройствах на базе Android.

Такой шаг вряд ли удивит людей, которые следят за развитием технологий виртуальной реальности на мобильных устройствах. Безусловно, Google Daydream способствовала увеличению популярности VR, давая пользователям возможность соприкоснуться с виртуальным миром. Однако этого оказалась недостаточно, поскольку вся индустрия, связанная с виртуальной реальностью на мобильных устройствах, находится не в лучшем состоянии. Постепенно вектор развития сместился в сторону более качественных и эффективных VR-технологий.

«Мы видели большой потенциал в смартфонах с VR, которые дают возможность использовать мобильное устройство повсюду, обеспечивая пользователей захватывающим опытом. Со временем мы заметили чёткие ограничения, которые не позволяют VR-смартфонам стать жизнеспособным долгосрочным решением. Хотя мы больше не продаём Daydream View и не поддерживаем VR-платформу на новых смартфонах Pixel, приложение и магазин Daydream останутся доступны для существующих пользователей», — сказал представитель Google.

В настоящее время Google считает, что высоким потенциалом обладает дополненная реальность. Компания продолжает вкладывать значительные средства в развитие AR-очков Google Lens, навигацию в картах с элементами дополненной реальности и другие проекты в этом направлении.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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