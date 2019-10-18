Портативная колонка Google Nest Mini представлена официально

Портативная колонка Google Nest Mini представлена официально

Компания Google официально представила умную колонку Nest Mini, которая, по словам разработчиков, является самым доступным и самым маленьким интеллектуальным динамиком. Стать обладателем умной колонки Nest Mini можно за $49.

Несмотря на то, что устройство визуально ничем не отличается от предыдущей модели, оно стало умнее и громче, а также получило увеличенную решётку динамика, изготовленную из переработанных пластиковых бутылок.

Без изменений в конструкции корпуса всё же не обошлось. На задней поверхности корпуса имеется отверстие, позволяющее закрепить Nest Mini на стене, тогда как предыдущая модель могла использоваться только в горизонтальном положении. Когда пользователь подносит руку к колонке, загораются светодиодные индикаторы, подсвечивающие элементы регулировки громкости.

Портативная колонка Google Nest Mini представлена официально

Подсистема аудио также стала более совершенной. По словам разработчиков, колонка выдаёт в 2 раза более мощный бас по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, Nest Mini будет лучше слышно в комнате с посторонним шумом, поскольку устройство может самостоятельно регулировать громкость. В конструкции появился третий микрофон, позволяющий более точно распознавать голос пользователя.

Портативная колонка Google Nest Mini представлена официально

Возможно, самое большое изменение заключается в появлении виртуального помощника Google Assistant. Колонка первого поколения Home Mini в основном обрабатывала команды через облачную платформу, тогда как Nest Mini может выполнять многие задачи, опираясь на встроенный чип машинного обучения. Такой подход позволяет переложить обработку некоторых функций Assistant из облака на само устройство.

Портативная колонка Google Nest Mini представлена официально

Умная колонка Nest Mini будет доступна в нескольких цветовых вариантах. Продажи начнутся 22 октября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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