Накопители Silicon Power P34A60 M.2 NVMe SSD имеют ёмкость до 2 Тбайт
Компания Silicon Power анонсировала твердотельные накопители P34A60 M.2 NVMe SSD, которые подходят для использования в настольных и портативных компьютерах.
Изделия выполнены в формате M.2 2280: иными словами, габариты составляют 22 ? 80 мм. Весят устройства приблизительно 8 граммов.
В семейство Silicon Power P34A60 M.2 NVMe SSD входят четыре модели: они имеют вместимость 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Как отражено в обозначении, изделия соответствуют спецификации NVMe. Гарантия производителя составляет пять лет.
Накопители способны обеспечивать скорость чтения информации до 2200 Мбайт/с и скорость записи до 1600 Мбайт/с.
Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 2 млн часов.
Говорится о совместимости с операционными системами Microsoft Windows. Цена, к сожалению, пока не уточняется.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
17.10.2019 05:59
18.10.2019 06:28