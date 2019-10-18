Накопители Silicon Power P34A60 M.2 NVMe SSD имеют ёмкость до 2 Тбайт

Компания Silicon Power анонсировала твердотельные накопители P34A60 M.2 NVMe SSD, которые подходят для использования в настольных и портативных компьютерах.

Изделия выполнены в формате M.2 2280: иными словами, габариты составляют 22 ? 80 мм. Весят устройства приблизительно 8 граммов.

В семейство Silicon Power P34A60 M.2 NVMe SSD входят четыре модели: они имеют вместимость 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Как отражено в обозначении, изделия соответствуют спецификации NVMe. Гарантия производителя составляет пять лет.

Накопители способны обеспечивать скорость чтения информации до 2200 Мбайт/с и скорость записи до 1600 Мбайт/с.

Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 2 млн часов.

Говорится о совместимости с операционными системами Microsoft Windows. Цена, к сожалению, пока не уточняется.



