Corsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусе

Corsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусе

Компания Corsair анонсировала настольный компьютер i145/i164, выполненный в корпусе небольшого форм-фактора с габаритами 200 ? 172,5 ? 380 мм.

В устройстве применена материнская плата типоразмера Mini-ITX. Используется процессор Intel: в частности, может быть установлен чип Core i9-9900K поколения Coffee Lake. Он содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,6 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц.

Corsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусе

Оснащение включает 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Подсистема хранения данных объединяет твердотельный модуль M.2 NVMe SSD вместимостью 960 Гбайт и жёсткий диск на 2 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту.

Компьютер оборудован сетевым контроллером Gigabit Ethernet. Кроме того, есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. За обработку графики отвечает ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Corsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусе

Во фронтальной части расположены два порта USB 3.1 Gen1, стандартное аудиогнездо и разъём HDMI 2.0a. Сзади можно обнаружить два разъёма USB 3.1 Gen2 (Type-A и Type-C), два порта USB 3.1 Gen1, два интерфейса USB 2.0, порт Ethernet, набор аудиогнёзд и три разъёма DisplayPort.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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