Аналог Core i7 двухлетней давности за $120: Core i3 поколения Comet Lake-S получат Hyper-Threading

Компания Intel в начале следующего года должна представить новое, десятое поколение настольных процессоров Core, которые более известны под кодовым названием Comet Lake-S. И теперь благодаря базе данных теста производительности SiSoftware выяснились весьма интересные подробности о младших представителях нового семейства, процессорах Core i3.

В вышеупомянутой базе обнаружилась запись о тестировании процессора Core i3-10100, согласно которой данный чип обладает четырьмя ядрами и поддерживает технологию Hyper-Threading, что означает наличие восьми вычислительных потоков. Получается, что Core i3 образца 2020 года будет соответствовать Core i7 образца 2017 года. При этом стоимость этих процессоров отличается примерно в три раза (около $120 и $350 соответственно). Вот что конкуренция животворящая делает.

Базовая тактовая частота Core i3-10100, согласно тесту, составила 3,6 ГГц, а вот частота в режиме Turbo не уточняется. Ещё стоит заметить, что у финальной версии чипа, которая поступит в продажу, частота может быть иной, хотя и 3,6 ГГц для процессора начального уровня весьма недурно. Объём кеша третьего уровня у нового Core i3 составляет 6 Мбайт, что немного меньше по сравнению с теми же четырёхъядерными Core i7.

В конце напомним, что семейство Comet Lake-S возглавят процессоры Core i9, обладающие 10 ядрами и 20 потоками. Процессоры Core i7 будут располагать восемью ядрами и шестнадцатью потоками. Чипы Core i5 по-прежнему будут иметь шесть ядер, но получат поддержку Hyper-Threading. Получается, что семейство Comet Lake-S станет третьим подряд семейством процессоров Core, в котором Intel увеличивает количество ядер, а также первым семейством, в котором у процессоров всех серий Core будет поддержка Hyper-Threading.



