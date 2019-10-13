Чиплеты станут на поток: к концу года появятся первые инструменты для проектирования

Чиплеты станут на поток: к концу года появятся первые инструменты для проектирования

Компании Intel и AMD уже используют технологию проектирования процессоров, которая предполагает сборку на одной подложке процессора вычислительных ядер и других блоков, например, когда AMD в процессорах Ryzen объединяет 12-нм I/O-контроллер и 7-нм блоки с ядрами. Но это проприетарные технологии, тогда как чиплеты могут стать находкой для всей индустрии, если технология обретёт черты стандарта или будет реализована в виде открытого проекта. Последний подход уже начал реализовываться и вскоре обещает явить миру первые плоды.

Так, в рамках открытой инициативы Open Compute Project (OCP) с марта 2019 года группой компаний разрабатывается проект Open Domain-Specific Architecture (ODSA). Кстати, среди проектов DARPA также можно найти похожий проект Domain-Specific System on Chip (DSSoC). Проект ODSA по созданию открытой доменной архитектуры ведут несколько групп, включая группы PoC (Proof of Concept или прототипирования), PHY (физических интерфейсов) и Business Working (как всё это продавать и не нарваться на иски).

На днях группа Proof of Concept, в которую вошли компании Achronix, Cisco, Facebook, Netronome, NXP и zGlue, сообщила о намерении до конца текущего года предоставить концептуальную программную платформу для проектирования SoC с использованием чиплетов. Платформа предполагает объединение, взаимодействие и возможность простой замены одних чиплетов на другие при проектировании ускорителей в виде однокристальных решений. В данном случае, как видим, предполагается достичь более высокой степени интеграции, чем просто объединение на одной подложке нескольких разнотипных кристаллов от разных разработчиков.

Чиплеты станут на поток: к концу года появятся первые инструменты для проектирования

Технология проектирования SoC-ускорителей из наборов условно стандартизированных чиплетов с общими интерфейсом и слоями связи поможет выйти на рынок небольшим компаниям, которые не могут и не должны заниматься проектированием глобальных SoC. Разнообразие ещё никому не вредило. Особенно, если группа ODSA Business Working поможет в создании рынка для торговли чиплетами, а это будет большой рынок. Как считают аналитики IHS/Informa, к 2024 году рынок чиплетов может достичь $3 млрд и $10 млрд к 2030 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
MSI Alpha 15: первый ноутбук компании на Ryzen и первый в мире с Radeon RX 5500MMSI Alpha 15: первый ноутбук компании на Ryzen и первый в мире с Radeon RX 5500M
16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte
Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD RyzenCirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen
MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-XMSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X
Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15 выполнены на платформе Intel Comet LakeНоутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15 выполнены на платформе Intel Comet Lake
Блок рекламы


Похожие новости
USB-микрофон Blue Yeti X идеально подходит для подкастов и потокового вещанияUSB-микрофон Blue Yeti X идеально подходит для подкастов и потокового вещания
Графические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важностиГрафические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важности
Нехватка процессоров Intel сохранится до 2020 годаНехватка процессоров Intel сохранится до 2020 года
Первые тесты Ice Lake: впечатляет лишь производительность встроенной графикиПервые тесты Ice Lake: впечатляет лишь производительность встроенной графики
Intel представила первые процессоры Core 10-го поколения — мобильные 10-нм Ice LakeIntel представила первые процессоры Core 10-го поколения — мобильные 10-нм Ice Lake
Thermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo RightThermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo Right
Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мсВпервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс
В конце года китайский производитель ChangXin Memory начнёт выпускать 8-Гбит чипы LPDDR4В конце года китайский производитель ChangXin Memory начнёт выпускать 8-Гбит чипы LPDDR4
Модернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июлеМодернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июле
Электронные блокноты станут новой точкой роста E InkЭлектронные блокноты станут новой точкой роста E Ink
Последние новости
Подгружаем последние новости