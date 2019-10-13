Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130

До конца текущего месяца начнутся продажи экшен-камеры Canon IVY REC, ориентированной на спортсменов и поклонников активного отдыха.

Новинка заключена в прочный герметичный корпус с габаритами 110,5 ? 45,2 ? 18,5 мм. Предусмотрена специальная клипса, позволяющая подвесить устройство, скажем, на ремень или лямку рюкзака. Эта же клипса выполняет функции видоискателя.

Модель IVY REC снабжена 13-мегапиксельным сенсором. Поддерживается запись видеоматериалов в формате Full HD 1080p (1920 ? 1080 точек) со скоростью 60 кадров в секунду. Кроме того, можно делать фотографии с разрешением до 3104 ? 3104 или 4160 ? 3120 пикселей.

Утверждается, что устройству не страшны падения с двухметровой высоты и получасовые погружения под воду на глубину до двух метров. Использовать камеру можно при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия.

Новинка располагает объективом с фиксированным фокусным расстоянием (25,4 мм), адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n, слотом для флеш-карты microSD, портом Micro-USB и монофоническим микрофоном. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 660 мА·ч.

Камера Canon IVY REC будет предлагаться в цветовых исполнениях Avocado (зелёный), Riptide (синий) и Dragon Fruit (розовый) по цене 130 долларов США .



