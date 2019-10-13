Microsoft добавила на свои клавиатуры две новые клавиши

Новая клавиатура Microsoft обзавелась двумя новыми клавишами. Речь идёт о клавишах «Office» и «Emoji», которые были интегрированы в новую эргономичную клавиатуру компании.

Клавиша «Office» пришла на смену правой кнопки «Windows» и предназначена для запуска фирменного пакета офисных приложений Microsoft . Функция работает в Windows 10 и может использоваться для запуска Word, Excel, PowerPoint и других программ. К примеру, нажав комбинацию клавиш «Office + W» можно запустить Word, а «Office + X» – Excel.

Вместе с этим, на новых клавиатурах появилась клавиша эмодзи, нажатие на которую запускает средство выбора смайликов. Данная функция доступна пользователям операционной системы Windows 10. Стоит отметить, что клавиша не может быть привязана к какому-то одному смайлику. Клавиша запуска средства выбора эмодзи на клавиатуре выглядит достаточно необычно, трудно сказать, станет ли она популярна.

Непонятно, будут ли другие производители клавиатур добавлять новые клавиши в свою продукцию. Microsoft имеет лицензионное соглашение на использование логотипа компании, которое гарантирует, что на всех клавиатурах клавиша «Windows» будет выглядеть одинаково. Программа лицензирования новых клавиш ещё не была обнародована.

Новые клавиатуры Microsoft были представлены несколько дней назад. Для покупки они станут доступны 15 октября. Проводная эргономичная клавиатура Microsoft оценена в $59,99, тогда как компактная версия, подключаемая по Bluetooth, обойдётся в $49,99.



