Новая клавиатура Cherry Stream снабжена набором дополнительных кнопок

Новая клавиатура Cherry Stream снабжена набором дополнительных кнопок

Компания Cherry анонсировала клавиатуру Stream нового поколения, рассчитанную на повседневное использование в домашних или офисных условиях.

Новинка имеет минималистский дизайн. Покупатели смогут выбирать между версиями в белом и чёрном исполнении. Для подключения к компьютеру служит 1,8-метровый кабель с коннектором USB.

В устройстве используются фирменные переключатели SX с ножничной механикой. Они обеспечивают высокий уровень комфорта при печати и небольшой уровень шума. Заявленный срок службы превышает 20 млн нажатий.

Новая клавиатура Cherry Stream снабжена набором дополнительных кнопок

Особенность Stream — набор из десяти дополнительных кнопок. Шесть из них располагаются над функциональными клавишами и служат для управления мультимедийным плеером: регулировки громкости, отключения звука, переключения треков и пр. Ещё четыре кнопки установлены над блоком цифровых клавиш в правой части: они позволяют быстро вызвать браузер, почтовый клиент, калькулятор и заблокировать компьютер.

Новая клавиатура Cherry Stream снабжена набором дополнительных кнопок

Любопытно, что светодиоды для индикации состояния переключателей CapsLock, NumLock и ScrollLock интегрированы непосредственно в эти кнопки.

Приобрести новую клавиатуру Cherry Stream можно будет уже в текущем месяце по цене около 30 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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