Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих

Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих

Вам нравится дизайн корпуса новых настольных систем Apple Mac Pro, однако не устраивает их цена и/или конфигурация? Специально для вас компания Dune Case подготовила новый компьютерный корпус Dune Pro, который очень похож на корпус нынешних Mac Pro, но позволяет собрать любую конфигурацию. Таким образом компания хочет дать пользователям свободу выбора.

Основой Dune Pro является рама из нержавеющей стали, на которой крепятся внешние панели из алюминия толщиной 3 мм. Передняя панель доступна в двух версиях. Одна из них обладает множеством небольших круглых отверстий, тогда как другая повторяет дизайн передней панели Apple Mac Pro. По словам производителя, последняя помимо эстетической функции также обеспечивает снижение уровня шума за счёт особой формы вентиляционных отверстий.

Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих

Внутри корпуса Dune Pro могут разместиться материнские платы вплоть до типоразмера E-ATX, а с дополнительным кронштейном можно даже использовать платы EEB. Также поддерживается установка видеокарт длиной до 380 мм и процессорных систем охлаждения высотой до 160 мм. Для размещения устройств хранения данных имеется пять 2,5-мм отсеков и три 3,5-мм. Дополнительно можно будет установить до двух HDD-корзин, каждая на четыре накопителя.

Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих

За передней панелью можно разместить радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 120, 240 или 360 мм. Либо можно закрепить до трёх 120-мм вентиляторов, которые будут обеспечивать приток воздуха внутрь корпуса. А отводить горячий воздух сзади сможет пара 80-мм вентиляторов. На верхней панели корпуса имеется лишь кнопка включения и два разъёма USB Type-C, а вот 3,5-мм аудиоразъёмов тут нет, собственно, как и у оригинального Apple Mac Pro.

Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих

Оформить предварительный заказ на корпус Dune Pro можно будет с 21 октября на краудфандинговой площадке Kikstarter. Цена корпуса пока что не уточняется, но вряд ли она будет невысокой, ведь материалы в нём используются не самые дешёвые. Заметим, что ранее Dune Case создала корпус в стиле цилиндрического Mac Pro прошлого поколения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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