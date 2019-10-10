Компактная рабочая станция Corsair One Pro i182 стоит $4500

Компания Corsair представила рабочую станцию One Pro i182, в которой сочетаются относительно небольшие габариты и высокая производительность.

Устройство выполнено в корпусе с размерами 200 ? 172,5 ? 380 мм. Применена материнская плата формата Mini-ITX на наборе логики Intel X299.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Core i9-9920X с двенадцатью ядрами и возможностью одновременной обработки до 24 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц, а частота в турбо-режиме достигает 4,4 ГГц.

Компьютер несёт на борту 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Подсистема хранения данных объединяет твердотельный модуль M.2 NVMe SSD вместимостью 960 Гбайт и жёсткий диск на 2 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту.

Видеоподсистема использует мощный дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также контроллер Gigabit Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети.

На фронтальную панель выведены два порта USB 3.1 Gen1, аудиогнездо и разъём HDMI 2.0a. Сзади сосредоточены два порта USB 3.1 Gen2 (Type-A и Type-C), два разъёма USB 3.1 Gen1, два порта USB 2.0, аудиогнёзда, разъёмы для сетевых кабелей и три интерфейса DisplayPort.

На компьютере применяется операционная система Windows 10 Pro. Цена составляет 4500 долларов США .



