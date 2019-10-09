Беспроводная игровая гарнитура Sennheiser GSP 370 обеспечит 100 часов автономной работы

Компания Sennheiser выпустила беспроводную игровую гарнитуру GSP 370, которая обеспечивает до 100 часов автономной работы благодаря низкому энергопотреблению.

По словам Sennheiser, для геймеров, играющих по шесть часов в неделю, это означает, что гарнитуру GSP 370 можно использовать четыре месяца без подзарядки. Кроме того, ею можно пользоваться во время подзарядки, поэтому нет необходимости прерывать игровой процесс.

Гарнитура совместима с ПК, компьютерами Mac и консолью PS4. Устройство обеспечивает передачу звука с почти нулевой задержкой и, конечно же, высокое качество звука, которым отличается вся продукция Sennheiser.

Как и другие игровые гарнитуры компании, GSP 370 имеет шумоподавляющий микрофон, который сводит к минимуму фоновый шум и может быть отключен при подъёме держателя.

Стоимость Sennheiser GSP 370 составляет $199,95.



