Смарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятора

Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition, которая может устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Новинка выполнена в соответствии со стандартом IP65, что означает защиту от влаги и пыли. Устройство не боится дождя, а поэтому может осуществлять съёмку на улице.

Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition — это полностью беспроводной гаджет. Материалы могут передаваться в облачное хранилище посредством связи Wi-Fi.

Питание камера получает от аккумуляторной батареи ёмкостью 5100 мА·ч. Утверждается, что на одной зарядке устройство способно функционировать до 100 дней.

В арсенале новинки — датчик движения: запись автоматически начинается после того, как в поле зрения объектива попадает человек. Если люди поблизости отсутствуют, устройство переходит в режим пониженного энергопотребления.

Предусмотрена инфракрасная подсветка, обеспечивающая возможность съёмки в тёмное время суток. Материалы записываются в формате 1080р с разрешением 1920 ? 1080 пикселей.

Пользователи могут просматривать изображение с камеры в режиме реального времени через сопутствующее приложение для смартфона. Цена новинки составляет около 55 долларов США .



