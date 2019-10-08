Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen

Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen

Немецкая компания Cirrus7 принимает заказы на новый настольный компьютер небольшого форм-фактора — устройство Incus A300, выполненное на аппаратной платформе AMD.

Система имеет безвентиляторную конструкцию, а поэтому не производит никакого шума при работе. При этом корпус с ребристой поверхностью выполняет функции радиатора для отвода тепла от внутренних компонентов.

Устройство может комплектоваться процессором Athlon с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) в 35 Вт или чипом Ryzen с показателем TDP в 35/65 Вт. К примеру, может быть установлен процессор Ryzen 5 3400G с четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,7–4,2 ГГц.

Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen

Объём оперативной памяти DDR4 варьируется от 4 Гбайт до 32 Гбайт. Компьютер в топовой версии несёт на борту модуль M.2 SSD вместимостью 2 Тбайт и два твердотельных накопителя в формате 2,5 дюйма ёмкостью 4 Тбайт каждый. Таким образом, суммарная вместимость подсистемы хранения данных достигает 10 Тбайт.

Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen

Опционально предлагается комбинированный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.0. На ПК может применяться операционная система Windows 10 или платформа с ядром Linux. Цена — от 439 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Плата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD RyzenПлата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD Ryzen
Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)
Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000
Блоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шумаБлоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шума
Xiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткойXiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткой
Блок рекламы


Похожие новости
Плата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD RyzenПлата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD Ryzen
Компактный башенный кулер Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A справится с TDP 160 ВтКомпактный башенный кулер Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A справится с TDP 160 Вт
AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом годуAMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году
Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждениемIntel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением
Intel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 RuggedIntel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 Rugged
Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition: ноутбук с 16,1? экраном и процессором AMDHonor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition: ноутбук с 16,1? экраном и процессором AMD
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
Процессоры AMD Ryzen Threadripper нового поколения отметились в CPU-Z и GeekbenchПроцессоры AMD Ryzen Threadripper нового поколения отметились в CPU-Z и Geekbench
Плата Biostar X470MH формата Micro-ATX рассчитана на процессоры AMD RyzenПлата Biostar X470MH формата Micro-ATX рассчитана на процессоры AMD Ryzen
Philips PicoPix Max: компактный проектор Full HD на базе AndroidPhilips PicoPix Max: компактный проектор Full HD на базе Android
Последние новости
Подгружаем последние новости