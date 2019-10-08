Cirrus7 Incus A300: компактный бесшумный ПК с процессором AMD Ryzen

Немецкая компания Cirrus7 принимает заказы на новый настольный компьютер небольшого форм-фактора — устройство Incus A300, выполненное на аппаратной платформе AMD.

Система имеет безвентиляторную конструкцию, а поэтому не производит никакого шума при работе. При этом корпус с ребристой поверхностью выполняет функции радиатора для отвода тепла от внутренних компонентов.

Устройство может комплектоваться процессором Athlon с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) в 35 Вт или чипом Ryzen с показателем TDP в 35/65 Вт. К примеру, может быть установлен процессор Ryzen 5 3400G с четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,7–4,2 ГГц.

Объём оперативной памяти DDR4 варьируется от 4 Гбайт до 32 Гбайт. Компьютер в топовой версии несёт на борту модуль M.2 SSD вместимостью 2 Тбайт и два твердотельных накопителя в формате 2,5 дюйма ёмкостью 4 Тбайт каждый. Таким образом, суммарная вместимость подсистемы хранения данных достигает 10 Тбайт.

Опционально предлагается комбинированный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.0. На ПК может применяться операционная система Windows 10 или платформа с ядром Linux. Цена — от 439 евро.



