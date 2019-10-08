Элегантный ПК-корпус Xigmatek Beast оборудован четырьмя RGB-вентиляторами

Компания Xigmatek выпустила компьютерный корпус под названием Beast, допускающий установку материнских плат типоразмера АТХ, Micro-ATX и Mini-ITX.

Элегантное устройство полностью выполнено в чёрном цвете. Спереди установлена сетчатая панель, а боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Комплектация включает четыре 120-миллиметровых вентилятора CY120 с многоцветной RGB-подсветкой: три располагаются спереди, ещё один — сзади.

Корпус предназначен для формирования настольной системы игрового уровня. Возможно применение видеокарт длиной до 340 мм; при этом доступны семь слотов расширения. Ограничение по высоте процессорного кулера — 158 мм.

Предусмотрены посадочные места для трёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и для двух накопителей формата 2,5 дюйма. Блок питания монтируется в нижней части.

При использовании воздушного охлаждения можно задействовать до шести вентиляторов диаметром 120 мм. В случае жидкостного охлаждения допускается установка фронтального 360-мм радиатора и тыльного радиатора формата 120 мм.

В верхней части расположены два порта USB 2.0, порт USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Габариты составляют 480 ? 398 ? 200 мм.



