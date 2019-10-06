Плата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD Ryzen

Компания MSI анонсировала материнскую плату MEG X570 Unify, предназначенную для формирования мощного игрового компьютера на аппаратной платформе AMD.

Новинка, выполненная в формате ATX, использует набор системной логики AMD X570. Допускается установка процессоров Ryzen второго и третьего поколений. Для модулей оперативной памяти DDR4 с частотой до 4600 МГц есть четыре слота: в ПК можно задействовать до 128 Гбайт ОЗУ.

Три слота PCIe 4.0/3.0 x16 позволяют использовать несколько дискретных графических ускорителей. Для дополнительных карт расширения предусмотрены два разъёма PCIe 4.0/3.0 x1.

Новинка получила сетевой контроллер Realtek RTL8125 2.5 Gbps LAN, обеспечивающий пропускную способность до 2,5 Гбит/с. За возможности беспроводной связи отвечают адаптеры Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.

Помимо стандартных портов SATA 3.0 для подключения накопителей, присутствуют три коннектора М.2 для твердотельных модулей. Звуковая подсистема построена с применением кодека Realtek ALC1220 формата 7.1.

На интерфейсную панель выведены порты USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, гнездо PS/2, разъём для сетевого кабеля, аудиогнёзда. Плата имеет размеры 305 ? 244 мм.



