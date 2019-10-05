Корпус Netstor NA622TB3 позволяет создать Thunderbolt-хранилище на базе четырёх модулей M.2 NVMe SSD

Корпус Netstor NA622TB3 позволяет создать Thunderbolt-хранилище на базе четырёх модулей M.2 NVMe SSD

Компания Netstor анонсировала корпус NA622TB3, позволяющий сформировать внешнее хранилище данных на основе быстрых твердотельных накопителей формата M.2.

Новинка допускает применение модулей NVMe SSD. В частности, пользователи смогут устанавливать накопители типоразмера М.2 2242/2260/2280/22110. Иными словами, длина таких изделий может достигать 110 мм.

При использовании четырёх модулей М.2 вместимостью 2 Тбайт можно сформировать хранилище суммарным объёмом 8 Тбайт. Поддерживаются массивы RAID 0 и RAID 1.

Корпус Netstor NA622TB3 позволяет создать Thunderbolt-хранилище на базе четырёх модулей M.2 NVMe SSD

Для подключения к компьютеру служит интерфейс Thunderbolt 3, обеспечивающий пропускную способность до 40 Гбит/с. Второй разъём Thunderbolt позволяет подсоединять устройства по цепочке. Кроме того, обеспечивается возможность подачи до 15 Вт энергии, скажем, для подзарядки портативного компьютера.

Корпус Netstor NA622TB3 позволяет создать Thunderbolt-хранилище на базе четырёх модулей M.2 NVMe SSD

Корпус Netstor NA622TB3 оснащён встроенным блоком питания мощностью 120 Вт. Габариты составляют 220 ? 195 ? 46 мм. За охлаждение отвечают два 45-миллиметровых вентилятора.

Гарантирована совместимость с операционными системами Apple macOS и Microsoft Windows. О цене не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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