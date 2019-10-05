Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель

Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель

Компания ASUS выпустила любопытную новинку — корпус ROG Strix Arion для твердотельного накопителя NVMe SSD в форм-факторе M.2.

Решение позволяет превратить внутренний модуль M.2 в быстрое внешнее устройство хранения данных со стильным обликом. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и украшен фирменной многоцветной подсветкой ASUS Aura Sync.

Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель

Допускается установка твердотельных модулей M.2 PCIe NVMe SSD стандарта 2280, 2260, 2242 и 2230. Для монтажа не требуются инструменты. Внутри предусмотрены термопанели для повышения эффективности отвода тепла.

Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель

Для подключения внешнего накопителя на базе ROG Strix Arion к компьютеру служит интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C, обеспечивающий пропускную способность до 10 Гбит/с. При этом комплект поставки включает кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB Type-A.

Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель

Корпус имеет размеры 124,57 ? 47,76 ? 10,85 мм и весит 98 г. Специальный прорезиненный «бампер» обеспечивает защиту устройства при падениях в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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