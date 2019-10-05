Polaroid Originals прекращает выпуск плёнок Spectra для мгновенной печати

Компания Polaroid Originals сделала печальное заявление: прекращается выпуск плёнок Spectra для камер с функцией моментальной фотографии.

Отмечается, что широкоформатные фотоаппараты Polaroid Spectra после более чем трёх десятилетий с момента первого анонса подошли «к концу своего полезного существования». Различные проблемы и частые поломки стали обычным явлением для большинства этих устройств, находящихся на руках у пользователей.

«После всестороннего тестирования мы пришли к выводу, что больше не можем поддерживать эти камеры. Поэтому сегодня с тяжёлым сердцем мы объявляем о прекращении производства плёнок Spectra», — говорится в сообщении Polaroid Originals.

У владельцев работающих фотоаппаратов Spectra будет ещё несколько месяцев, чтобы приобрести плёнки из последних партий. Это цветные и чёрно-белые носители стоимостью около $20 в упаковке из восьми штук.

Таким образом, подошла к концу эпоха широкоформатных камер моментальной фотографии Spectra. Эти устройства пользовались весьма большой популярностью среди потребителей.



