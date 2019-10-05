Xiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткой

Весьма необычный резервный аккумулятор анонсировала китайская компания Xiaomi: показанное на фотографиях устройство получило название MIX Charger.

Новинка оборудована встроенной батареей ёмкостью 5000 мА·ч. Об уровне её заряда информируют светодиодные индикаторы, расположенные на металлическом корпусе чёрного цвета.

Для подключения гаджетов доступны три разъёма: это два порта USB Type-A и симметричный порт USB Type-C. Последний поддерживает быструю 18-ваттную подзарядку.

Главная особенность новинки — наличие стандартной розетки. MIX Charger можно подключить к электросети, а затем вставить в розетку на корпусе, скажем, вилку от блока питания портативного компьютера.

Среди прочего упомянута защита от поражения электрическим током.

Приобрести резервный аккумулятор Xiaomi MIX Charger можно будет по ориентировочной цене 22 доллара США . Информации о сроках начала поставок на данный момент, к сожалению, нет.



