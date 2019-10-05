Компактный башенный кулер Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A справится с TDP 160 Вт

Компания Thermalright представила новую систему охлаждения True Spirit 120 Direct Rev.A. Новинка хоть и является кулером башенного типа, всё же позиционируется в качестве решения для относительно компактных игровых и рабочих систем.

Система охлаждения True Spirit 120 Direct Rev.A построена на четырёх 6-мм медных тепловых трубках, которые собраны в алюминиевом основании и смогут напрямую контактировать с крышкой процессора. На трубках разместился довольно узкий алюминиевый радиатор с габаритами 120 ? 42 ? 141 мм.

За обдув радиатора отвечает 120-мм вентилятор TY-121BLK, построенный на подшипнике скольжения с увеличенным сроком службы. Он поддерживает управление скоростью вращения методом ШИМ в пределах от 600 до 1800 об/мин. Уровень шума при этом составляет 19–25 дБА.

Новинка совместима со всеми актуальными процессорным разъёмами настольных платформ от Intel и AMD, за исключением слишком крупного Socket TR4. Производитель заявляет, что несмотря на компактные габариты, True Spirit 120 Direct Rev.A способен справиться с процессорами с тепловыделением до 160 Вт.

Стоимость True Spirit 120 Direct Rev.A пока что не уточняется, равно как и дата начала продаж.



