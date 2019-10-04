Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами

Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами

Компания BitFenix представила компьютерный корпус Nova Mesh TG 4 ARGB: новинка, предназначенная для формирования игровой системы, будет доступна в чёрном и белом вариантах цветового исполнения.

Корпус рассчитан на установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Есть семь посадочных мест для карт расширения; ограничение по длине графических ускорителей — 340 мм.

Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами

Фронтальная панель Nova Mesh TG 4 ARGB имеет сетчатое исполнение. В боковой части установлена стенка из закалённого стекла толщиной 4 мм. Комплектация включает четыре вентилятора BitFenix Spectre A-RGB с многоцветной адресуемой подсветкой: три из них установлены спереди, ещё один — сзади. Уровень производимого этими кулерами шума не превышает 22 дБА.

Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами

В корпусе можно разместить до пяти накопителей: два устройства формата 3,5/2,5 дюйма и ещё три устройства типоразмера 2,5 дюйма. На верхней панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами

Новинка поддерживает жидкостное охлаждение с фронтальным радиатором формата 360 мм, верхним 240-мм радиатором и тыльным радиатором формата 120 мм. Высота процессорного кулера может достигать 160 мм.

Корпус имеет размеры 206 ? 460 ? 437 мм и весит около 7 кг. Сведений о цене пока нет.

Корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB комплектуется четырьмя вентиляторами


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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