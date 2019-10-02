Объём европейского рынка смарт-динамиков вырос на треть: Amazon в лидерах

Данные, обнародованные компанией International Data Corporation (IDC), говорят о том, что европейский рынок устройств для «умного» дома быстро растёт.

Так, во втором квартале нынешнего года в Европе было реализовано 22,0 млн устройств для смарт-жилища. Речь идёт о таких продуктах, как телевизионные приставки, системы мониторинга и обеспечения безопасности, интеллектуальные осветительные приборы, «умные» динамики, термостаты и пр. Рост поставок по отношению ко второй четверти 2018-го составил 17,8 %.

Наибольшие показатели роста отмечены в Центральной и Восточной Европе — 43,5 % в годовом исчислении. При этом на Западную Европу приходится 86,7 % в общем объёме отгрузок.

Крупнейшим игроком рынка является Google с долей в 15,8 % по итогам второго квартала. Далее идёт Amazon с результатом в 15,3 %. Замыкает тройку Samsung — 13,0 %.

Если рассматривать сегмент «умных» динамиков, то здесь квартальные продажи подскочили на треть (33,2 %), достигнув 4,1 млн штук. Компания Amazon, занимавшая в первой четверти года вторую позицию, вернула себе лидерство. На втором месте находится Google .

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2019 года в целом объём европейского рынка устройств для «умного» дома составит 107,8 млн единиц. В 2023-м этот показатель достигнет 185,5 млн штук.



