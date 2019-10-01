Блоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шума

Компания SilverStone анонсировала блоки питания серии SX-B, подходящие для использования в компактных настольных системах и домашних мультимедийных центрах.

Изделия выполнены в формате SFX. Говорится о сертификации 80 PLUS Bronze: заявленная эффективность составляет не менее 85 % при 50-процентной нагрузке.

В серию вошли модели SX450-B и SX300-B мощностью соответственно 450 Вт и 300 Вт. Устройства рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию при условии, что температура не превышает 40 градусов Цельсия.

За охлаждение отвечает 80-миллиметровый вентилятор. Новинки могут похвастаться небольшим уровнем шума — 18 дБА при низкой нагрузке.

Модульная система кабелей, к сожалению, не предусмотрена. Габариты блоков питания составляют 125 ? 63,5 ? 100 мм, вес — приблизительно 0,9 кг.

В устройствах реализованы такие средства безопасности, как UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки) и SCP (защита от короткого замыкания).

О цене блоков питания SilverStone серии SX-B пока ничего не сообщается.



