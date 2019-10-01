Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)

Из различных слухов и утечек известно, что компания AMD сейчас готовит графические процессоры Navi 12 и Navi 14, которые лягут в основу новых видеокарт Radeon RX 5000-й серии. И ресурс 3DCenter поделился с общественностью новыми подробностями о будущих новинках, а также и видеокартах на их основе, представив их примерные характеристики.

Итак, оба новых GPU будут производиться по 7-нм техпроцессу и будут построены на новой архитектуре RDNA. Чип Navi 14 ляжет в основу видеокарт среднего ценового сегмента (Radeon RX 5600 и RX 5600 XT), которые будут конкурировать с решениями NVIDIA GeForce GTX 16-й серии. В свою очередь Navi 12 будет использоваться в видеокартах верхнего ценового сегмента (Radeon RX 5800 и RX 5800 XT), которые станут конкурентами GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Super. И да, какая-либо явная логика в номерах GPU Navi отсутствует.

Ожидается, что кристалл Navi 14 будет занимать площадь всего около 170 мм2, и на ней расположится 24 вычислительных блока (CU), что означает наличие 1536 потоковых процессоров. Данный чип предложит 128-битную шину для подключения памяти GDDR6. Соответственно, объём видеопамяти может составить 4 или 8 Гбайт. Конечно, более предпочтителен второй вариант, ведь современным играм 4 Гбайт уже может не хватать. Уровень TDP видеокарт на Navi 14 составит 120–140 Вт.

В свою очередь Navi 12 будут обладать «большим» кристаллом площадью 350–400 мм2 и предложит от 52 до 64 вычислительных блока, что обеспечит 3328–4096 потоковых процессоров. Данный GPU получит 256-битный интерфейс для подключения памяти GDDR6. Объём видеопамяти, скорее всего, также составит 8 Гбайт, но здесь могут быть использованы более скоростные микросхемы. Уровень TDP видеокарт на Navi 12 составит 250–300 Вт.

Стоимость Radeon RX 5600 и RX 5600 XT должна будет находиться в пределах $170–250, а представлены они могут быть уже в октябре. В свою очередь появления Radeon RX 5800 и RX 5800 XT придётся подождать до конца осени или даже до зимы. Стоимость этих видеокарт может находиться в пределах от $500 до $700.



