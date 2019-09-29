LG проектирует оригинальный трекер сна

LG проектирует оригинальный трекер сна

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на любопытное устройство для «умного» дома — так называемый трекер сна (Sleep tracker).

Документ относится к категории дизайнерских, поэтому технические характеристики не раскрываются. Но патентные иллюстрации дают представление о конструкции гаджета.

Устройство получит корпус цилиндрической формы и круглую подставку. На последней расположатся сенсорные кнопки управления.

LG проектирует оригинальный трекер сна

Очевидно, трекер будет оборудован набором датчиков для отслеживания продолжительности и качества сна. Само собой, будет реализована функция будильника.

Не исключено также, что устройство получит возможности смарт-динамика: в этом случае пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом.

LG проектирует оригинальный трекер сна

В тыльной части корпуса можно видеть симметричный порт USB Type-C. Там же, по всей видимости, расположится стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Заявка на патент была подана ещё в октябре 2017 года, но выдан он только сейчас. О том, когда гаджет с описанным дизайном может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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