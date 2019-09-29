Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт

Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт

Компания Team Group представила твердотельные накопители серии MP33, которые могут устанавливаться в настольные компьютеры, ноутбуки и ультрабуки.

Изделия выполнены в формате М.2 2280. Задействован интерфейс PCIe 3.0 x4 (спецификация NVMe 1.3), что обеспечивает высокую производительность.

В семейство вошли четыре устройства: вместимостью 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Максимальная скорость чтения варьируется от 1500 до 1800 Мбайт/с, максимальная скорость записи — от 500 до 1500 Мбайт/с.

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет от 90 тыс. до 220 тыс. при произвольном чтении информации и от 100 тыс. до 200 тыс. при произвольной записи.

Накопители имеют размеры 80 ? 22 ? 3,8 мм, а вес составляет всего около 6 граммов. Заявленный показатель MTBF (средняя наработка на отказ) достигает 1,5 млн часов.

Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт

Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Windows и Linux. Производитель предоставляет на изделия трёхлетнюю гарантию.

Сведений об ориентировочной цене решений Team Group MP33 пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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