HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления

HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления

Компания HP анонсировала портативные компьютеры Chromebook x360 12b и Chromebook x360 14b, функционирующие под управлением операционной системы Chrome OS.

Модель Chromebook x360 12b оборудована 12-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 ? 912 пикселей. Версия Chromebook x360 14b получила 14-дюймовый экран, разрешение которого может составлять 1366 ? 768 или 1920 ? 1080 точек.

HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления

Обе новинки поддерживают сенсорное управление. Крышка ноутбуков может вращаться на 360 градусов, что позволяет использовать их в планшетном режиме. Говорится о возможности применения активного пера USI Pen, которое будет предлагаться отдельно.

HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления

Компьютеры в базовой конфигурации несут на борту процессор Intel Celeron N4000 (Gemini Lake) и 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя варьируется от 32 Гбайт до 128 Гбайт.

HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, слот microSD, порты USB 3.1 Gen 1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A.

Цена младшей версии хромбука составляет от 359 долларов США, старшей — от 379 долларов. Перо USI Pen обойдётся ещё в 69 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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