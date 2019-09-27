Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цвете

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цвете

Компания Cooler Master представила систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML360P Silver Edition, которая выделяется своим оригинальным исполнением.

Компоненты новинки окрашены в серебристый цвет. Конструкция включает алюминиевый радиатор с габаритами 394 ? 119 ? 27,2 мм и водоблок с размерами 82,9 ? 72 ? 52,9 мм.

На радиаторе закреплён модуль с тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Их скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 76 кубических метров в час. Уровень шума варьируется от 8 до 30 дБА.

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цвете

Вентиляторы и водоблок снабжены многоцветной RGB-подсветкой. Управлять её работой можно через материнскую плату с поддержкой ASUS Aura Sync, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цвете

Система жидкостного охлаждения совместима с процессорами Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, а также с чипами AMD в исполнении TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.

Цена решения Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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