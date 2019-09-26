Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука

Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука

Amazon представила в среду на мероприятии в Сиэтле целый ряд новинок, включая новую версию смарт-динамика Echo со встроенным голосовым помощником Alexa.

Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу. Как утверждает Amazon, бас стал мощнее, а средние и высокие частоты — чище.

Дизайн динамика с покрытым тканью корпусом остался прежним, но теперь он имеет новый «сумеречно-синий» цвет.

Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука

Дэйв Лимп (Dave Limp), старший вице-президент по устройствам и сервисам Amazon, позиционировал новый смарт-динамик Echo как отличное средство для прослушивания сервиса потоковой передачи музыки по подписке Amazon Music HD, однако для этих целей больше подойдёт представленный на мероприятии смарт-динамик премиум-класса Echo Studio.

Следует отметить, что последнее наиболее значительное обновление в серии смарт-динамиков Echo было произведено в октябре 2017 года, когда интернет-компания представила модель второго поколения.

В любом случае, новая модель Amazon Echo уже доступна для предзаказа по цене $99,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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