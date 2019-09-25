Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники

Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники

Поскольку технологии под общим названием «Интернет вещей» получают всё более широкое распространение, подключение всей домашней электроники к сети Wi-Fi может стать большой проблемой. Amazon предложит решение с помощью сети Sidewalk, цель которой является подключение устройств с низким энергопотреблением и низкой пропускной способностью, даже когда последние находятся очень далеко от домашнего маршрутизатора.

Технология Sidewalk работает в 900-МГц диапазоне и рассчитана на низкую пропускную способность. Она может использоваться не только для связи с Wi-Fi, но также позволит расширить подключение по Bluetooth. Эта сеть позволит разработчикам создавать новые продукты, которые могут быть размещены дальше, чем бьёт домашний роутер или передатчик Bluetooth.

Amazon упоминает в качестве потенциального применения датчики воды для защиты растений в домашнем саду или умный почтовый ящик, сообщающий, что в него поступило новое письмо и так далее. Компания также представила Ring Fetch — трекер для собак, который предупредит пользователя, если домашний питомец покинул обозначенный периметр.

Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники

Подробностей о принципе работы Amazon Sidewalk пока нет, но быстрорастущая популярность самых разнообразных устройств Интернета вещей может сделать его достойным дополнением к экосистемам умного дома, особенно для тех случаев, когда радиус действия Wi-Fi не покрывает насущных задач. Протокол уже представлен, а когда появятся первые реальные устройства — не совсем ясно. Ring Fetch заявлен на 2020 год.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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