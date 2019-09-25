Новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds получили поддержку технологии шумоподавления Bose

Компания Amazon представила в среду беспроводные наушники Echo Buds с шумоподавлением, которые, по всей видимости, должны составить конкуренцию AirPods компании Apple и Samsung Galaxy Buds.

Как и Apple AirPods, наушники Echo Buds обеспечивают лишь пять часов автономной работы, которое можно увеличить ещё на 20 часов благодаря прилагаемое зарядному футляру. Но в отличие от устройства Apple , наушники Amazon оснащены системой шумоподавления, разработанной компанией Bose.

Также Echo Buds поставляются со встроенным голосовым помощником Amazon Alexa в комплекте с некоторыми навыками, которые были разработаны специально для них. Например, можно спросить у Alexa при просмотре магазина Whole Foods, есть ли здесь определённый товар, а также найти, в каком проходе он лежит.

Кроме того, Amazon добавила возможность использования голосового помощника, поставляемого со смартфоном, включая Google Assistant и Siri. Подключиться к голосовому помощнику можно нажатием на один из наушников. Двойным нажатием включается или отключается шумоподавление.

Наушники Amazon Echo Buds уже доступны для предзаказа по цене $130. Поставки новинки начнутся в октябре.



