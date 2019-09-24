Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймов

Китайская компания Xiaomi официально представила «умные» телевизоры серии Mi Full Screen TV Pro, продажи которых начнутся в конце текущего месяца.

В семейство вошли три модели — размером 43, 55 и 65 дюймов по диагонали. Все они соответствуют формату 4К: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Угол обзора достигает 178 градусов.

Новинки могут похвастаться безрамочным дизайном. Дисплей занимает до 97 % площади поверхности корпуса. Устройства выполнены на основе каркаса из алюминиевого сплава и оснащены металлической подставкой.

«Сердце» панелей — новый процессор Amologic T972, производящийся по 12-нанометровой технологии. Чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,9 ГГц.

Оснащение включает 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth, три интерфейса HDMI, два порта USB , Ethernet-контроллер. Кроме того, упомянута аудиосистема с поддержкой DTS Audio и Dolby Audio.

Цена 43-дюймовой модели составит 210 долларов США . Версии размером 55 дюймов и 65 дюймов оценены в 340 долларов и 480 долларов соответственно.



