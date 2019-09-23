AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

Компания AMD в скором времени представит новую видеокарту Radeon RX 5000-й серии. Об этом стало известно благодаря компании HP, которая упоминает ещё не представленный графический ускоритель Radeon RX 5300 XT в спецификациях своих новых настольных систем.

К сожалению, характеристики Radeon RX 5300 XT компания HP не раскрывает, за исключением того, что данная видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR5. Получается, это первая видеокарта Radeon RX 5000-й серии, которая оснащается данным типом памяти. Напомним, что ускорители Radeon RX 5700-й серии оснащаются более новой памятью GDDR6.

AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

Само название новинки, а также то, что в ней используется более старая память, да ещё и в небольшом объёме, указывает на то, что Radeon RX 5300 XT является видеокартой начального уровня. Также весьма вероятно, что это будет OEM-ускоритель, то есть потребители смогут приобрести его лишь в составе готовых ПК.

AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

Новые компьютеры HP уже появились в ассортименте магазина Alternate.de, и их продажи начнутся ближе к середине октября. До этого времени компания AMD должна успеть представить новинку. Также отметим, что новые ПК построены на материнских платах с ещё не анонсированным чипсетом среднего уровня AMD B550. Получается, в ближайшем будущем AMD готовит анонсы целого ряда новинок.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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