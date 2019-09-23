Кулер AeroCool Air Frost 4 подходит для компактных систем

Кулер AeroCool Air Frost 4 подходит для компактных систем

Компания AeroCool анонсировала универсальный кулер Air Frost 4, подходящий для использования с процессорами AMD и Intel.

Новинка имеет высоту всего 78 мм. Это позволяет устанавливать решение в корпуса с ограниченным внутренним пространством, домашние мультимедийные системы и компьютеры небольшого форм-фактора.

Конструкция предусматривает наличие алюминиевого радиатора и четырёх тепловых трубок. Последние выполнены по технологии Heat Core Touch Technology (HCTT), которая предусматривает непосредственный контакт с крышкой процессора — это повышает эффективность отвода тепла.

Кулер AeroCool Air Frost 4 подходит для компактных систем

В состав кулера входит 90-миллиметровый вентилятор. Он имеет скорость вращения 1800 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 25,7 дБА. Заявленный срок службы достигает 60 000 часов.

Кулер наделён многоцветной подсветкой на основе восьми светодиодов. Увы, возможность управления через материнскую плату не предусмотрена.

Кулер AeroCool Air Frost 4 подходит для компактных систем

Новинка способна справляться с охлаждением процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 125 Вт. Говорится о совместимости с чипами Intel LGA 2066/2011/115X/775 и AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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