GoPro готовит экшен-камеры нового поколения

Компания GoPro опубликовала тизер-изображения, говорящие о скором анонсе новых компактных камер для спортсменов, поклонников активного отдыха и экстремалов.

Одной из новинок, как ожидается, станет устройство под названием GoPro Max. Эта камера позволит записывать панорамные видеоматериалы с углом охвата в 360 градусов. Гаджет получит два оптических модуля — они расположатся на противоположных сторонах корпуса.

Кроме того, ожидается анонс камеры Hero8. Она, если верить имеющейся информации, сможет записывать видеоматериалы в форматах 8K, 4K и Full HD. Говорится о поддержке HDR.

Как можно видеть на тизер-изображениях, презентация новых устройств намечена на 1 октября. Вероятно, вскоре после этого новинки поступят в продажу.

Добавим, что GoPro была основана в 2002 году Ником Вудманом. Выпускаемые компанией камеры пользуются большой популярностью у профессионалов, экстремалов и любителей активного отдыха.



