Фотоаппарат Fujifilm X-Pro3 получит скрытый дисплей

Компания Fujifilm на мероприятии X Summit в Токио (Япония) приоткрыла завесу тайны над новым фотоаппаратом, который выйдет на коммерческий рынок под именем X-Pro3.

Одной из особенностей новинки станет скрытый основной дисплей. Он расположится на внутренней стороне откидной панели в тыльной части корпуса. Такое исполнение позволит защитить экран от повреждений и царапин во время транспортировки камеры.

На внешней стороне откидной секции будет установлен небольшой вспомогательный дисплей, отображающий текущие параметры съёмки и другую полезную информацию.

Известно, что фотоаппарат получит усовершенствованный гибридный видоискатель. Говорится о применении панели OLED с высоким разрешением, улучшенными показателями яркости и контрастности.

Наконец, сообщается, что камера будет выполнена в титановом корпусе высокой прочности. При этом покупатели смогут выбирать между тремя вариантами исполнения: это классический чёрный, а также DURA Black и DURA Silver.

Официальный анонс модели X-Pro3 намечен на 23 октября. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

Ниже можно посмотреть трансляцию мероприятия X Summit:



