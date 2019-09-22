Материнские платы Gigabyte на Z490, X299X и TRX40 замечены в базе ЕЭК

В базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) появилась новая запись о регистрации материнских плат компании Gigabyte, которые ещё не были представлены официально. Это оказались платы на чипсетах Intel X299X и Z490, а также AMD TRX40. Напомним, что неделю назад в базе ЕЭК обнаружилась запись о регистрации более 30 материнских плат на чипсетах Intel 400-й серии.

Компания Gigabyte зарегистрировала четыре материнские платы на некоем загадочном чипсете «X299X», которые принадлежат к сериям Aorus и Designare. Что именно из себя представляет данный чипсет, пока что неизвестно. Скорее всего, это несколько улучшенная версия актуального Intel X299, но в чём будут заключаться отличия платформ, сказать сложно.

Без сомнения, выпуск данных материнских плат Gigabyte будет приурочен к выходу нового, десятого поколения HEDT-процессоров Cascade Lake-X. Из утечек известно, что эти процессоры будут выполнены во всё том же корпусе LGA 2066, а также должны сохранить совместимость с актуальными платами с системной логикой Intel X299.

Ещё Gigabyte зарегистрировала шесть материнских плат на чипсете Intel Z490, также принадлежащих к старшим сериям Aorus и Designare. Данные платы будут ориентированы на создание производительных систем на базе процессоров Comet Lake-S. Они, если верить слухам, будут располагать новым процессорным разъёмом LGA 1200. Напомним, что анонс новых настольных процессоров Intel Core десятого поколения ожидается в следующем месяце, а потому тогда же можно ожидать и выхода новых материнских плат для них.

Наконец, компания Gigabyte подготовит по меньшей мере пять материнских плат на чипсете AMD TRX40, которые будут предназначены для высокопроизводительных настольных процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии. Эти процессоры хоть и будут выполнены во всё том же корпусе Socket TR4, не будут совместимы с актуальными материнскими платами на чипсете AMD X399. Выход нового поколения процессоров Ryzen Threadripper состоится в ноябре, и тогда же дебютируют и материнские платы для них.



