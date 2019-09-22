Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

Компания Lenovo подготовила к выпуску новый портативный компьютер на базе Chrome OS — ноутбук Chromebook S345, оснащённый дисплеем размером 14 дюймов по диагонали.

Устройство (модель S345-14AST) выполнено на аппаратной платформе AMD. Применён процессор A6-9220C с двумя вычислительными ядрами, тактовая частота которых варьируется от 1,8 ГГц до 2,7 ГГц. Видеоподсистема использует контроллер Radeon R5 Graphics.

Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

Экран хромбука обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Поддерживается сенсорное управление. Крышку можно откинуть на угол до 180 градусов.

Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

В арсенале компьютера — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, веб-камера и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802.11ac.

Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

Набор разъёмов включает по два порта USB 3.1 Type-C Gen1 и USB 3.1 Type-A Gen1, а также стандартное аудиогнездо. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

Приобрести ноутбук Chromebook S345 можно будет по ориентировочной цене 330 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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