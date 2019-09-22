Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

Компания Lenovo подготовила к выпуску новый портативный компьютер на базе Chrome OS — ноутбук Chromebook S345, оснащённый дисплеем размером 14 дюймов по диагонали.

Устройство (модель S345-14AST) выполнено на аппаратной платформе AMD. Применён процессор A6-9220C с двумя вычислительными ядрами, тактовая частота которых варьируется от 1,8 ГГц до 2,7 ГГц. Видеоподсистема использует контроллер Radeon R5 Graphics.

Экран хромбука обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Поддерживается сенсорное управление. Крышку можно откинуть на угол до 180 градусов.

В арсенале компьютера — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, веб-камера и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802.11ac.

Набор разъёмов включает по два порта USB 3.1 Type-C Gen1 и USB 3.1 Type-A Gen1, а также стандартное аудиогнездо. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

Приобрести ноутбук Chromebook S345 можно будет по ориентировочной цене 330 долларов США .



