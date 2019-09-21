Новое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядку

2 октября корпорация Microsoft , как ожидается, проведёт презентацию новых устройств Surface. Среди них может оказаться электронное перо следующего поколения Surface Pen.

Сетевые источники сообщают, что информация о новой версии Surface Pen появилась в документации Федеральной комиссии по связи США (FCC). В частности, в составе пера упоминается некая «зарядная катушка» (charging coil).

Наблюдатели полагают, что Microsoft наделит Surface Pen небольшим аккумулятором с поддержкой беспроводной подзарядки. Это позволит отказаться от элемента питания стандарта AAAA, который применяется в стилусе нынешнего поколения.

Ожидается, что Surface Pen следующего поколения будет предлагаться в качестве дополнительного аксессуара к компьютерам Surface. Цена новинки, по всей видимости, составит около 100 долларов США .

Если верить имеющейся информации, на мероприятии 2 октября Microsoft анонсирует устройства Surface Pro 7 и Surface Book 3, а также 15-дюймовую версию портативного компьютера Surface Laptop 3.



