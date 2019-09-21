Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм

Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм

Компания AeroCool представила процессорный кулер радиального типа Air Frost Plus, способный справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 110 Вт.

Новинка оборудована алюминиевым радиатором, который обдувается 120-миллиметровым вентилятором. Скорость вращения последнего составляет 1500 оборотов в минуту. Решение формирует поток воздуха объёмом до 94 кубических метров в час, а уровень шума равен 24,2 дБА.

Вентилятор снабжён девятилопастной крыльчаткой. В конструкции применён гидравлический подшипник; заявленный срок службы достигает 60 000 часов.

Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм

Кулер оснащён многоцветной подсветкой на основе восьми светодиодов, но возможность управления через материнскую плату не предусмотрена.

Высота решения составляет 70 мм: это позволяет устанавливать новинку в компьютеры небольшого форм-фактора и системы с ограниченным внутренним пространством.

Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм

Говорится о совместимости с процессорами Intel в исполнении LGA 115X/775 и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1. Цена не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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