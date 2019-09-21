Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм

Компания AeroCool представила процессорный кулер радиального типа Air Frost Plus, способный справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 110 Вт.

Новинка оборудована алюминиевым радиатором, который обдувается 120-миллиметровым вентилятором. Скорость вращения последнего составляет 1500 оборотов в минуту. Решение формирует поток воздуха объёмом до 94 кубических метров в час, а уровень шума равен 24,2 дБА.

Вентилятор снабжён девятилопастной крыльчаткой. В конструкции применён гидравлический подшипник; заявленный срок службы достигает 60 000 часов.

Кулер оснащён многоцветной подсветкой на основе восьми светодиодов, но возможность управления через материнскую плату не предусмотрена.

Высота решения составляет 70 мм: это позволяет устанавливать новинку в компьютеры небольшого форм-фактора и системы с ограниченным внутренним пространством.

Говорится о совместимости с процессорами Intel в исполнении LGA 115X/775 и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1. Цена не раскрывается.



