Xigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных систем

Xigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных систем

Компания Xigmatek выпустила процессорный охладитель Apache V, подходящий для использования в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса.

Новинка относится к радиальному типу. Высота решения составляет всего 60 мм (при диаметре в 118 мм), что позволяет использовать его в системах небольшого форм-фактора.

Основание и радиатор выполнены из алюминия и окрашены в чёрный цвет. Устройство способно справляться с охлаждением чипов, обладающих показателем TDP (максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии) до 95 Вт.

Xigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных систем

Вентилятор имеет диаметр 90 мм; скорость его вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 23,8 дБА. Формируется поток воздуха объёмом до 70 кубических метров в час.

Xigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных систем

Кулер совместим с процессорами Intel LGA 775/1366/1156/1155, а также с чипами AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2.

Информации об ориентировочной цене охладителя Apache V на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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