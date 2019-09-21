Ricoh проектирует флагманский зеркальный фотоаппарат

Ricoh Imaging Company раскрыла предварительную информацию о флагманском зеркальном фотоаппарате Pentax, выпуск которого запланирован на следующий год.

Речь идёт о новой камере с байонетом К. Сообщается, что она будет оборудована сенсором APS-C, но его разрешение пока, к сожалению, не уточняется.

Компания Ricoh уже опубликовала изображения, позволяющие получить представление о внешнем облике новинки. Как можно видеть, камера оборудована видоискателем и дополнительным дисплеем в верхней части корпуса. Впрочем, окончательный дизайн фотоаппарата может оказаться иным.

Некоторая дополнительная информация об устройстве будет раскрыта на специальном мероприятии «Pentax: 100 лет истории», которое пройдёт в Японии 21 сентября.

Разработчик подчёркивает, что коммерческое название модели и цена будут объявлены позднее. Выпуск «зеркалки» на рынок, как уже было сказано выше, намечен на 2020 год.

Под маркой Pentax сейчас производятся фотоаппараты, объективы, оптические приборы и пр. Компания была основана в 1919 году под названием Asahi Optical Joint Stock Co. и занималась производством линз для очков.



