Ricoh проектирует флагманский зеркальный фотоаппарат

Ricoh проектирует флагманский зеркальный фотоаппарат

Ricoh Imaging Company раскрыла предварительную информацию о флагманском зеркальном фотоаппарате Pentax, выпуск которого запланирован на следующий год.

Речь идёт о новой камере с байонетом К. Сообщается, что она будет оборудована сенсором APS-C, но его разрешение пока, к сожалению, не уточняется.

Компания Ricoh уже опубликовала изображения, позволяющие получить представление о внешнем облике новинки. Как можно видеть, камера оборудована видоискателем и дополнительным дисплеем в верхней части корпуса. Впрочем, окончательный дизайн фотоаппарата может оказаться иным.

Некоторая дополнительная информация об устройстве будет раскрыта на специальном мероприятии «Pentax: 100 лет истории», которое пройдёт в Японии 21 сентября.

Ricoh проектирует флагманский зеркальный фотоаппарат

Разработчик подчёркивает, что коммерческое название модели и цена будут объявлены позднее. Выпуск «зеркалки» на рынок, как уже было сказано выше, намечен на 2020 год.

Под маркой Pentax сейчас производятся фотоаппараты, объективы, оптические приборы и пр. Компания была основана в 1919 году под названием Asahi Optical Joint Stock Co. и занималась производством линз для очков.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Корпус Deepcool Matrexx 55 Mesh: сетчатая панель и стенка из закалённого стеклаКорпус Deepcool Matrexx 55 Mesh: сетчатая панель и стенка из закалённого стекла
ПК-корпус Xigmatek Leco Plus: подсветка RGB и сменная фронтальная панельПК-корпус Xigmatek Leco Plus: подсветка RGB и сменная фронтальная панель
Компактная клавиатура Razer Huntsman Tournament Edition рассчитана на киберспортсменовКомпактная клавиатура Razer Huntsman Tournament Edition рассчитана на киберспортсменов
Накопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данныхНакопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данных
Xiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамокXiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамок
Блок рекламы


Похожие новости
Флагманский графический процессор AMD Navi нового поколения станет «убийцей NVIDIA»Флагманский графический процессор AMD Navi нового поколения станет «убийцей NVIDIA»
Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123
Флагманский телевизор Xiaomi Mi TV 4 размером 65? оценён в $870Флагманский телевизор Xiaomi Mi TV 4 размером 65? оценён в $870
Fujifilm разрабатывает 100-мегапиксельный фотоаппаратFujifilm разрабатывает 100-мегапиксельный фотоаппарат
Fujifilm GFX 50R: среднеформатный беззеркальный фотоаппарат с 51-Мп сенсоромFujifilm GFX 50R: среднеформатный беззеркальный фотоаппарат с 51-Мп сенсором
Фотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 годаФотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 года
Fujifilm готовит среднеформатный беззеркальный фотоаппарат GFX 50RFujifilm готовит среднеформатный беззеркальный фотоаппарат GFX 50R
Fujifilm X-T3: беззеркальный фотоаппарат с поддержкой видео 4K/60pFujifilm X-T3: беззеркальный фотоаппарат с поддержкой видео 4K/60p
Новые подробности о беззеркальном фотоаппарате Canon EOS RНовые подробности о беззеркальном фотоаппарате Canon EOS R
Раскрыты характеристики беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T3Раскрыты характеристики беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T3
Последние новости
Подгружаем последние новости